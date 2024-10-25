Намагалися зірвати мобілізацію та публікували координати ЗСУ: СБУ викрила 19 людей

Служба безпеки України і Національна поліція викрили у Києві, Вінницькій та Хмельницькій областях 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що фігуранти знімали провокативні стріми й поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Так, у Хмельницькій області правоохоронці викрили 14 людей, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Також, будучи адміністраторами десятки груп у Телеграмі та Вайбері, вони публікували місця перебування і маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

фото: СБУ

У Києві викрили чотирьох людей, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для цього зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

У Вінницькій області перед судом постане 30-річний чоловік, який ухилявся від мобілізації та агітував у своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

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фото: СБУ

Слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.