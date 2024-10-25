Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Намагалися зірвати мобілізацію та публікували координати ЗСУ: СБУ викрила 19 людей

Анастасія ПроцП'ятниця, 25 жовтня 2024, 16:41
Намагалися зірвати мобілізацію та публікували координати ЗСУ: СБУ викрила 19 людей
фото: СБУ

Служба безпеки України і Національна поліція викрили у Києві, Вінницькій та Хмельницькій областях 19 адміністраторів і дописувачів Телеграм-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації Збройних сил України.

Джерело: СБУ

Деталі: Зазначається, що фігуранти знімали провокативні стріми й поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Реклама:

Так, у Хмельницькій області правоохоронці викрили 14 людей, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Також, будучи адміністраторами десятки груп у Телеграмі та Вайбері, вони публікували місця перебування і маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

 
фото: СБУ

У Києві викрили чотирьох людей, які публікували у чатах Телеграм-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київщини. Для цього зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

У Вінницькій області перед судом постане 30-річний чоловік, який ухилявся від мобілізації та агітував у своєму Телеграм-каналі наслідувати його приклад.

РЕКЛАМА:
 
фото: СБУ

Слідчі СБУ вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУКиївВінницька областьХмельниччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Україна досі чекає на винищувачі МіГ-29 від Польщі

Зеленський повідомив, що Україна і Угорщина готують двосторонній документ

В Україні відповіли Єврокомісії, що не закриють телемарафон до кінця війни

Зеленський звільнив генпрокурора Костіна

Трамп перевдягнувся у працівника сміттєвоза, щоб розкритикувати слова Байдена

Росіяни вночі атакували 43 дронами і ракетами націлилися на міст у Затоці

Усі новини...
СБУ
СБУ: 64 посадовці МСЕК отримали підозру, скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність
Правоохоронці інсценували вбивство одеського бізнесмена, якого замовили спецслужби РФ
СБУ: Викрили агентів РФ, які намагалися розвідати маршрути поставок зброї на фронт
Останні новини
15:07
"Серйозний результат": вчені знайшли ще один позитивний ефект відомих препаратів від ожиріння
15:07
Міноборони звільнило Шомонку, який наглядав за військовими будівництвами
15:05
Газові сховища ЄС вже заповнені на 95% – більше, ніж обов’язковий рівень
14:47
Амністія за перше СЗЧ: у жовтні суди винесли близько 100 рішень не ув’язнювати військових
14:44
Ціни в Україні зростатимуть швидше, ніж очікувалося: НБУ переглянув прогноз
14:38
колонкаЯк гандбольна збірна України готується до чемпіонату Європи
14:34
Нацбанк покращив прогноз зростання реального ВВП України
14:23
ФОТОУ Британії на стінах садиби Тюдорів знайшли вирізьблені магічні символи
14:09
Нацбанк не змінив облікову ставку: її збережуть довше, ніж хотіли
14:00
фото, відеоУдар по багатоповерхівці у Харкові: 2 загиблих, 36 людей постраждали
Усі новини...
Реклама:
Реклама: