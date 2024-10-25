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Пытались сорвать мобилизацию и публиковали координаты ВСУ: СБУ разоблачила 19 человек

Анастасия ПроцПятница, 25 октября 2024, 16:41
Пытались сорвать мобилизацию и публиковали координаты ВСУ: СБУ разоблачила 19 человек
фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили в Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях 19 администраторов и корреспондентов Телеграмм-каналов, которые пытались сорвать мобилизацию и публиковали локации Вооруженных сил Украины.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что фигуранты снимали провокационные стримы и распространяли фейковые сообщения об украинских военных, в частности представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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Так, в Хмельницкой области правоохранители разоблачили 14 человек, которые публично призывали военнообязанных уклоняться от мобилизации. Также, будучи администраторами десятка групп в Телеграме и Вайбере, они публиковали места пребывания и маршруты перемещения представителей ТЦК и Национальной полиции.

 
фото: СБУ

В Киеве разоблачили четырех человек, которые публиковали в чатах Телеграмм-каналов геолокации мобильных блокпостов на территории Киевщины. Для этого злоумышленники создавали анонимные аккаунты в мессенджере под вымышленными никнеймами.

В Винницкой области перед судом предстанет 30-летний мужчина, который уклонялся от мобилизации и агитировал в своем Телеграмм-канале последовать его примеру.

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фото: СБУ

Следователи СБУ уже сообщили пятерым задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Планируется сообщить о подозрении другим фигурантам. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУКиевВинницкая областьХмельнитчина
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