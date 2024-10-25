Рейтинги Гарріс і Трампа зрівнялися – опитування New York Times

Загальнонаціональні рейтинги кандидатів у президенти США Камали Гарріс і Дональда Трампа фактично зрівнялись за менш як два тижні до виборів.

Джерело: останнє опитування The New York Times та Сієнського коледжу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Рейтинг кандидатів від демократів і республіканців на президентських виборах США, згідно з опитуванням, становить по 48%. В опитуванні два тижні тому в Гарріс було 49% проти 46% у Трампа.

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Як пише NYT, ці результати "не є обнадійливим для Гарріс", оскільки на останніх виборах кандидат від демократів випереджав конкурента в загальнонаціональних опитуваннях навіть тоді, коли зрештою програвав вибори.

Рейтинги обох кандидатів не зазнали суттєвих змін за останні два місяці кампанії, під час яких відбулись дебати, два замахи на життя пана Трампа, а також десятки мітингів у семи "хитких" штатах, що визначать долю виборів.

Більшість опитувань у цих штатах свідчать про те, що шанси і Камали Гарріс, і Дональда Трампа на перемогу однакові.

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Модель порталу The Hill прогнозує трохи вищі шанси на перемогу на президентських виборах у США республіканцю, ніж демократці Гарріс.

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