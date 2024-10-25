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Рейтинги Харрис и Трампа сравнялись – опрос New York Times

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 25 октября 2024, 19:37
Рейтинги Харрис и Трампа сравнялись – опрос New York Times
фото: Getty Images

Общенациональные рейтинги кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа фактически сравнялись за менее чем две недели до выборов.

Источник: последний опрос The New York Times и Сиенского колледжа, сообщает "Европейская правда"

Детали: Рейтинг кандидатов от демократов и республиканцев на президентских выборах США, согласно опросу, составляет по 48%. В опросе две недели назад у Харрис было 49% против 46% у Трампа.

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Как пишет NYT, эти результаты "не являются обнадеживающим для Харрис", поскольку на последних выборах кандидат от демократов опережал конкурента в общенациональных опросах даже тогда, когда в итоге проигрывал выборы.

Рейтинги обоих кандидатов не претерпели существенных изменений за последние два месяца кампании, во время которых состоялись дебаты, два покушения на жизнь господина Трампа, а также десятки митингов в семи "шатких" штатах, которые определят судьбу выборов.

Большинство опросов в этих штатах свидетельствуют о том, что шансы и Камалы Харрис, и Дональда Трампа на победу одинаковы.

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Модель портала The Hill прогнозирует чуть более высокие шансы на победу на президентских выборах в США республиканцу, чем демократке Харрис.

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