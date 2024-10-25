Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

NYT: Хакери з Китаю могли зламати телефони Трампа і Джей Ді Венса

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 25 жовтня 2024, 22:22
NYT: Хакери з Китаю могли зламати телефони Трампа і Джей Ді Венса
Дональд Трамп. фото - Getty Images

Хакери з Китаю, ймовірно, отримали доступ до телефонів, якими користувалися колишній президент США Дональд Трамп і його кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Джерело: про це газеті The New York Times повідомили поінформовані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: На початку цього року співробітники служб безпеки США виявили присутність в американських телекомунікаційних системах пов'язаної з Китаєм хакерської групи, яку західні експерти з кібербезпеки назвали Salt Typhoon.

Реклама:

Але лише нещодавно слідчі встановили, що китайські хакери націлилися на конкретні телефонні номери, стверджують співрозмовники NYT.

Цього тижня, йдеться в матеріалі, передвиборчому штабу Трампа повідомили, що він і Венс були серед низки людей, чиї телефонні номери були ціллю хакерських атак через проникнення в системи оператора зв’язку Verizon.

Джерела видання кажуть, що слідчі у США вже встановлюють, які дані змогли отримати хакери. Наразі розслідування перебуває на початковому етапі.

РЕКЛАМА:

За словами співрозмовників The New York Times, пов’язана з хакерами атака виходить за межі президентських виборів у США 2024 року, тож вона може мати далекосяжні наслідки для національної безпеки.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг відмовився прямо коментувати, чи були телефони, якими користувалися експрезидент і його напарник, мішенню для хакерських атак, натомість звинуватив Білий дім у тому, що вони дозволили іноземній державі вчинити такі дії.

Ще у квітні у США заявили, що бачили спроби Китаю вплинути на майбутні президентські вибори.

Тим часом раніше стало відомо, що пов’язані з Іраном хакери змогли зламати поштове листування кампанії Трампа та навіть опублікувати частину отриманої інформації.

КитайхакериТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
Китай
Сі Цзіньпін закликав уникати ескалації "української кризи"
Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном: обговорили ситуацію в Україні
Сі Цзіньпін наказав підвищити бойову готовність китайських військ
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: