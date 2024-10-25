NYT: Хакери з Китаю могли зламати телефони Трампа і Джей Ді Венса

Хакери з Китаю, ймовірно, отримали доступ до телефонів, якими користувалися колишній президент США Дональд Трамп і його кандидат у віцепрезиденти, сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Джерело: про це газеті The New York Times повідомили поінформовані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: На початку цього року співробітники служб безпеки США виявили присутність в американських телекомунікаційних системах пов'язаної з Китаєм хакерської групи, яку західні експерти з кібербезпеки назвали Salt Typhoon.

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Але лише нещодавно слідчі встановили, що китайські хакери націлилися на конкретні телефонні номери, стверджують співрозмовники NYT.

Цього тижня, йдеться в матеріалі, передвиборчому штабу Трампа повідомили, що він і Венс були серед низки людей, чиї телефонні номери були ціллю хакерських атак через проникнення в системи оператора зв’язку Verizon.

Джерела видання кажуть, що слідчі у США вже встановлюють, які дані змогли отримати хакери. Наразі розслідування перебуває на початковому етапі.

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За словами співрозмовників The New York Times, пов’язана з хакерами атака виходить за межі президентських виборів у США 2024 року, тож вона може мати далекосяжні наслідки для національної безпеки.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг відмовився прямо коментувати, чи були телефони, якими користувалися експрезидент і його напарник, мішенню для хакерських атак, натомість звинуватив Білий дім у тому, що вони дозволили іноземній державі вчинити такі дії.

Ще у квітні у США заявили, що бачили спроби Китаю вплинути на майбутні президентські вибори.

Тим часом раніше стало відомо, що пов’язані з Іраном хакери змогли зламати поштове листування кампанії Трампа та навіть опублікувати частину отриманої інформації.