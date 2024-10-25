NYT: Хакеры из Китая могли взломать телефоны Трампа и Джей Ди Вэнса

Хакеры из Китая, вероятно, получили доступ к телефонам, которыми пользовались бывший президент США Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты, сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Источник: об этом газете The New York Times сообщили информированные источники, пишет "Европейская правда"

Детали: В начале этого года сотрудники служб безопасности США обнаружили присутствие в американских телекоммуникационных системах связанной с Китаем хакерской группы, которую западные эксперты по кибербезопасности назвали Salt Typhoon.

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Но лишь недавно следователи установили, что китайские хакеры нацелились на конкретные телефонные номера, утверждают собеседники NYT.

На этой неделе, говорится в материале, предвыборному штабу Трампа сообщили, что он и Вэнс были среди ряда людей, чьи телефонные номера были целью хакерских атак из-за проникновения в системы оператора связи Verizon.

Источники издания говорят, что следователи в США уже устанавливают, какие данные смогли получить хакеры. Сейчас расследование находится на начальном этапе.

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По словам собеседников The New York Times, связанная с хакерами атака выходит за пределы президентских выборов в США 2024 года, поэтому она может иметь далеко идущие последствия для национальной безопасности.

Представитель кампании Трампа Стивен Чунг отказался прямо комментировать, были ли телефоны, которыми пользовались экс-президент и его напарник, мишенью для хакерских атак, зато обвинил Белый дом в том, что они позволили иностранному государству совершить такие действия.

Еще в апреле в США заявили, что видели попытки Китая повлиять на предстоящие президентские выборы.

Между тем ранее стало известно, что связанные с Ираном хакеры смогли взломать почтовую переписку кампании Трампа и даже опубликовать часть полученной информации.