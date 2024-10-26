Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Країни G7 узгодили виділення Україні $50 млрд коштом росактивів

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 03:26
Країни G7 узгодили виділення Україні $50 млрд коштом росактивів
Фото: Getty Images

Лідери країн G7 досягли консенсусу про те, як надати Україні кредити на суму близько $50 млрд, вони будуть забезпечені доходами від заморожених російських суверенних активів.

Джерело: заява G7, "Голос Америки"

Дослівно:  "Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів".

Реклама:

Деталі: У комюніке, опублікованому під час зустрічі світових фінансових керівників у Вашингтоні на щорічних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку країни G7 підтвердили, що "наша мета - почати виплату коштів до кінця року".

Лідери G7 домовилися під час свого щорічного саміту на півдні Італії в червні про надання кредитів, забезпечених відсотками, нарахованими із заблокованих російських коштів, але залишили безліч технічних деталей для опрацювання.

Російські активи на суму близько 260 мільярдів євро ($280,62 млрд), як-от резерви Центрального банку РФ, були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

РЕКЛАМА:

Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear - Центральному депозитарії цінних паперів, що базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.

"Велика сімка залишається непохитною у своїй солідарності в підтримці боротьби України за свободу, за її відновлення і реконструкцію. А час не на боці (російського) президента Путіна", - підкреслюється в заяві країн G7.

G7УкраїнаРосіяактивісти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив генпрокурора Костіна

Трамп перевдягнувся у працівника сміттєвоза, щоб розкритикувати слова Байдена

Росіяни вночі атакували 43 дронами і ракетами націлилися на міст у Затоці

Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії

У США конгресмени просять Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

фото, відеоУ Києві підпалили три відділення "Укрпошти": поліція затримала студента коледжу

Усі новини...
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками
Атака БпЛА по багатоповерхівці у Києві: загинула дівчинка, кількість постраждалих зросла до шести
Удар по Дніпру: загинули троє людей, кількість постраждалих зросла до 19, серед яких 4 – діти
Кірбі: Ймовірно, військових КНДР перекинули на Курщину, але невідомо, з якою метою
Останні новини
12:01
За час Курської операції українські десантники знищили 3 гелікоптери і 146 безпілотників РФ
11:59
"Укргазвидобування" запустило нову свердловину
11:55
баскетболЄвроліга: "Жальгіріс" вирвав перемогу над "Црвеною Звєздою", "Панатінаїкос" розгромив АСВЕЛ
11:46
відеоБаканов за час свого головування влаштував в СБУ сина – розслідування УП
11:44
Кличко пояснив, чому неможливо швидко увімкнути опалення в оселях Києва
11:36
Вербував агентів для ФСБ та шпигував для ворога: СБУ затримала агента РФ на Буковині
11:34
Українці з 3D-принтерами безкоштовно відвантажили 275 тонн продукції для військових
11:18
"Жив боротьбою за Україну": на війні загинув Андрій Романюк, який брав участь у Революції Гідності
11:15
Після продажу готелю "Україна" вдвічі зросли надходження від приватизації
10:54
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама:
Реклама: