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Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині, щоб виправдати нездатність її відвоювати – ISW

Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 04:57
Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині, щоб виправдати нездатність її відвоювати – ISW
Фото: Getty Images

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що правитель Росії Володимир Путін навмисне завищує статистику втрат ЗСУ у Курській області, щоб виправдати неспроможність силами своїх військових відвоювати регіон.

Джерело: звіт ISW

Деталі: У своєму звіті аналітики зазначають, що Путін перебільшує прогрес Росії в Курській області, ймовірно, намагаючись запевнити вітчизняну аудиторію в здатності російських військових "придушити" вторгнення України в російську область.

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Аналітики нагадали заяву Путіна російським ЗМІ про начебто "заблокованих" 2 тисячі українських військових в області. Однак, як зазначається у звіті ISW, Міністерство оборони Росії публічно не повідомляло про нібито успішне "проникнення російських військ на деякі українські позиції в Курській області".

Кремлівський лідер також не визнав, що українська лінія фронту в Курській області простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що українські війська можуть вільно перетинати ділянки кордону, які перебувають під українським контролем.

У звіті говориться, що за оцінками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який спростував слова Путіна про оточення українських військових, втрати російських військ з 8 серпня на Курщині становлять 17 819 осіб.

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Хоча ISW не може самостійно перевірити українські оцінки російських втрат, однак російська та українська звітність вказує на те, що українські війська продовжують діяти в Курській області.

"Перебільшена статистика Путіна щодо українських втрат, ймовірно, є частиною його спроби пояснити нездатність Росії рішуче відбити українське вторгнення в Курську область через майже три місяці в контексті ймовірного неминучого розгортання північнокорейських військ для ведення бойових дій в цьому регіоні", - зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Що було раніше: 25 жовтня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про оточення українських військ у Курській області є дезінформацією з боку країни-агресора.

Курська область Збройні силиПутінвійна
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