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Сирський заперечив слова Путіна про оточення в Курській області і назвав втрати РФ

Іван Д'яконовП'ятниця, 25 жовтня 2024, 14:55
Сирський заперечив слова Путіна про оточення в Курській області і назвав втрати РФ
Олександр Сирський. Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про оточення українських військ у Курській області є дезінформацією з боку країни-агресора.

Джерело: Сирський в Telegram

Пряма мова: "Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію. 

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Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці". 

Деталі: За його словами, починаючи з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 тисяч 819 осіб: убитих – 6662 особи, поранених – 10 тисяч 446 осіб, полоненими – 711 осіб.

В озброєнні та військовій техніці:

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  • 45 танків;
  • 256 бойових броньованих машин;
  • 565 одиниць автомобільної техніки;
  • 99 артилерійських систем;
  • 5 реактивних систем залпового вогню.

Передісторія:

  • Напередодні очільник Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками саміту БРІКС заявив, що на Курщині нібито в оточенні перебувають 2 тисячі українських військових. Путін стверджував, що російські війська "взялися за ліквідацію" українських захисників.

СирськийвійнаКурська область Путін
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