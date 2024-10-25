Сирський заперечив слова Путіна про оточення в Курській області і назвав втрати РФ
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про оточення українських військ у Курській області є дезінформацією з боку країни-агресора.
Джерело: Сирський в Telegram
Пряма мова: "Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію.
Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці".
Деталі: За його словами, починаючи з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 тисяч 819 осіб: убитих – 6662 особи, поранених – 10 тисяч 446 осіб, полоненими – 711 осіб.
В озброєнні та військовій техніці:
- 45 танків;
- 256 бойових броньованих машин;
- 565 одиниць автомобільної техніки;
- 99 артилерійських систем;
- 5 реактивних систем залпового вогню.
Передісторія:
- Напередодні очільник Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками саміту БРІКС заявив, що на Курщині нібито в оточенні перебувають 2 тисячі українських військових. Путін стверджував, що російські війська "взялися за ліквідацію" українських захисників.