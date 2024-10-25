Сирський заперечив слова Путіна про оточення в Курській області і назвав втрати РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація про оточення українських військ у Курській області є дезінформацією з боку країни-агресора.

Джерело: Сирський в Telegram

Пряма мова: "Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію.

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Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці".

Деталі: За його словами, починаючи з 8 серпня російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 тисяч 819 осіб: убитих – 6662 особи, поранених – 10 тисяч 446 осіб, полоненими – 711 осіб.

В озброєнні та військовій техніці:

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45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

Передісторія: