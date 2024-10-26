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В Грузії стартували парламентські вибори, вони можуть стати вирішальними для країни

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСубота, 26 жовтня 2024, 08:55
В Грузії стартували парламентські вибори, вони можуть стати вирішальними для країни
Фото: Getty Images

В Грузії у суботу, 26 жовтня, розпочалось голосування на парламентських виборах, результати яких можуть стати вирішальними для країни. Вибори вважатимуться дійсними за будь-якої явки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: О 8:00 за місцевим часом по всій країні, крім окупованих Абхазії і Цхінвальнського регіону, відкрились виборчі дільниці, які закриються о 20:00.

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Загалом у виборчих бюлетенях буде список із 18 партій. Для того, щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно буде подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Парламент нового скликання вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою.

Перші попередні результати виборів стануть відомі приблизно через дві години після закриття виборчих дільниць, до 22:00 за тбіліським часом.

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Спочатку Центрвиборчком оголосить дані електронного підрахунку голосів, потім бюлетені перераховуватимуть вручну, і реальним вважатиметься саме "ручний" результат.

В Грузії опозиційні сили і стратегічні партнери в унісон звинувачують чинну владу в зміні зовнішньополітичного вектора країни і переслідуванні російських інтересів. Як наслідок, уряд Грузії отримав повну міжнародну ізоляцію як від США, так і від Євросоюзу.

Напередодні голосування рейтинг партії влади "Грузинська мрія" коливається в межах 34-35%, що за відсутності "мажоритарки" практично виключає шанси на формування нової парламентської більшості. Натомість більшість мають сформувати чотири опозиційні сили. 

Однак "Грузинська мрія" не визнає даних авторитетних соціологічних досліджень. Ймовірним є сценарій, коли "Грузинська мрія" після виборів оголосить про свою перемогу, незалежно від того, яким у реальності буде результат.

Минулої неділі у Тбілісі відбулася велика хода опонентів влади на підтримку руху країни до ЄС під назвою "Грузія обирає Євросоюз".

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