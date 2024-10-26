Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСуббота, 26 октября 2024, 08:55
В Грузии стартовали парламентские выборы, они могут стать решающими для страны
Фото: Getty Images

В Грузии в субботу, 26 октября, началось голосование на парламентских выборах, результаты которых могут стать решающими для страны. Выборы будут считаться действительными при любой явке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: В 8:00 по местному времени по всей стране, кроме оккупированных Абхазии и Цхинвальнского региона, открылись избирательные участки, которые закроются в 20:00.

Реклама:

Всего в избирательных бюллетенях будет список из 18 партий. Для того, чтобы попасть в парламент, партиям нужно будет преодолеть пятипроцентный барьер.

Парламент нового созыва впервые избирают не по смешанной, как раньше, а полностью по пропорциональной системе.

Первые предварительные результаты выборов станут известны примерно через два часа после закрытия избирательных участков, до 22:00 по тбилисскому времени.

РЕКЛАМА:

Сначала Центризбирком объявит данные электронного подсчета голосов, затем бюллетени будут пересчитывать вручную, и реальным будет считаться именно "ручной" результат.

В Грузии оппозиционные силы и стратегические партнеры в унисон обвиняют действующую власть в изменении внешнеполитического вектора страны и преследовании российских интересов. Как следствие, правительство Грузии получило полную международную изоляцию как от США, так и от Евросоюза.

Накануне голосования рейтинг партии власти "Грузинская мечта" колеблется в пределах 34-35%, что при отсутствии "мажоритарки" практически исключает шансы на формирование нового парламентского большинства. Зато большинство должны сформировать четыре оппозиционные силы.

Однако "Грузинская мечта" не признает данных авторитетных социологических исследований. Вероятен сценарий, когда "Грузинская мечта" после выборов объявит о своей победе, независимо от того, каким в реальности будет результат.

В минувшее воскресенье в Тбилиси состоялось большое шествие оппонентов власти в поддержку движения страны в ЕС под названием "Грузия выбирает Евросоюз".

Читайте подробноГрузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям

Или смотрите видео: Грузия: революция или "колония РФ". План Кремля и власти на выборах

Грузиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 30 человек пострадали

фото, видеоВ Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа

США наложили санкции на 400 человек и компаний, в том числе за помощь РФ с обходом ограничений

Еврокомиссия готова открыть первые переговорные кластеры с Украиной, но возможны условия

ЕС ждет от Украины возобновления работы вещателей вместо телемарафона «Единые новости»

Украина представила дорожную карту открытия воздушного пространства во время войны

Все новости...
Грузия
Основатель партии власти Грузии за четыре дня до выборов повторил обещание запретить оппозицию
Иванишвили: Украину и Грузию не приняли в НАТО, чтобы приберечь как "живую силу" для войны с РФ
В Грузии объявили выходным пятницу в канун выборов
Последние новости
03:49
ISW: Неопределенность хода войны в Украине не позволяет Кремлю готовиться к выборам в Думу
02:45
В Киевской области ПВО работает по беспилотникам
02:40
Северная Корея запустила баллистическую ракету
02:09
БоксФьюри рассказал о подготовке к реваншу с Усиком, сравнив себя с конем
01:25
обновляетсяРоссийские войска атакуют беспилотниками: в нескольких областях воздушная тревога
00:45
тестГадания, убытки и духи: что вы знаете о Хэллоуин
00:37
Конгрессмены в США просят Байдена разрешить Польше сбивать российские ракеты над Украиной
00:14
обновлено. фото, видеоРоссияне попали КАБом по многоэтажке в Харькове: погиб ребенок, 30 человек пострадали
00:02
Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Кураховском и Покровском направлениях
00:01
Ученые исследовали, что животные в естественной среде регулярно употребляют алкоголь
Все новости...
Реклама:
Реклама: