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Неділя очікується сухою, вдень – більше 11° тепла

Олександр ШумілінСубота, 26 жовтня 2024, 13:16
Неділя очікується сухою, вдень – більше 11° тепла

В Україні в неділю, 27 жовтня, буде сухо, лише вночі та вранці у східних, західних, Вінницькій та Одеській областях місцями туман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура у неділю вночі 2-7° тепла, на сході країни від 3° тепла до 2° морозу; вдень 11-16° тепла, на Прикарпатті та Закарпатті до 19°.

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У Києві 27 жовтня також без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 27 жовтня найвища температура вдень була 19,9° у 1948 р., найнижча вночі -9,3° у 1912 р.

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