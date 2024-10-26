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Воскресенье ожидается сухим, днем - более 11° тепла

Александр ШумилинСуббота, 26 октября 2024, 13:16
Воскресенье ожидается сухим, днем - более 11° тепла

В Украине в воскресенье, 27 октября, будет сухо, лишь ночью и утром в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях местами туман.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура в воскресенье ночью 2-7° тепла, на востоке страны от 3° тепла до 2° мороза; днем 11-16° тепла, на Прикарпатье и Закарпатье до 19°.

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В Киеве 27 октября также без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 27 октября самая высокая температура днем была 19,9° в 1948 г., самая низкая ночью -9,3° в 1912 г.

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