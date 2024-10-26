Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: Байден просив Нетаньягу підготувати такий удар по Ірану, який би стримав майбутні атаки

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінСубота, 26 жовтня 2024, 13:39
ЗМІ: Байден просив Нетаньягу підготувати такий удар по Ірану, який би стримав майбутні атаки
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови минулого тижня закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу "підготувати" такий удар по Ірану у відповідь на його ракетні удари, який би стримав майбутні атаки.

Джерело: CNN з посиланням на представника адміністрації США, інформує "Європейська правда"

Деталі: За даними телеканалу, американські посадовці очікували, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада.

Реклама:

В ході розмови з Нетаньягу Байден обговорив загальну ситуацію і "закликав прем'єр-міністра розробити відповідь, яка б стримувала подальші атаки на Ізраїль і водночас зменшувала ризик подальшої ескалації", сказав співрозмовник телеканалу.

"І це наша мета. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили сьогодні ввечері, якщо Іран вирішить відповісти, ми повністю готові знову захищатися від будь-якого нападу", – сказав посадовець.

Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

РЕКЛАМА:

В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".

БайденІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

відеоУ Харкові рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця

В ОБСЄ опублікували висновки щодо порушень на виборах у Грузії

Зеленський повідомив, що Україна і Угорщина готують двосторонній документ

Усі новини...
Байден
Байден закликав політично заблокувати Трампа
Байден, Шольц, Макрон і Стармер обговорили допомогу Україні і План перемоги Зеленського
Байден заявив, що консенсусу про далекобійні удари по Росії зараз немає
Останні новини
18:56
ЗМІ: Кількість загиблих в Іспанії внаслідок повеней сягнула 158
18:52
Керівника зоопарку в Рівному оштрафували за приховування смерті лева, тіло якого виявили на смітнику
18:45
Доходи державного бюджету зросли у жовтні
18:38
Сікорський сподівається, що Польщі дозволять збивати російські ракети над Україною
18:21
АРМА продає перші картини Медведчука
18:17
На Харківщині померла дівчина, яку побив, зґвалтував і намагався спалити 17-річний сусід
18:11
фото, відеоУ Харкові затримали директора компанії з РФ, що допомагала Роскосмосу запускати супутники-шпигуни
18:10
Зеленський про реакцію світу на військових КНДР: Це нуль
18:02
футбол"Реал" Луніна не зіграє проти "Валенсії" через повені в Іспанії
18:00
Банк міжнародних розрахунків заявив що виходить з платформи платежів Project mBridge
Усі новини...
Реклама:
Реклама: