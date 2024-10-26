ЗМІ: Байден просив Нетаньягу підготувати такий удар по Ірану, який би стримав майбутні атаки

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови минулого тижня закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу "підготувати" такий удар по Ірану у відповідь на його ракетні удари, який би стримав майбутні атаки.

Джерело: CNN з посиланням на представника адміністрації США, інформує "Європейська правда"

Деталі: За даними телеканалу, американські посадовці очікували, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада.

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В ході розмови з Нетаньягу Байден обговорив загальну ситуацію і "закликав прем'єр-міністра розробити відповідь, яка б стримувала подальші атаки на Ізраїль і водночас зменшувала ризик подальшої ескалації", сказав співрозмовник телеканалу.

"І це наша мета. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили сьогодні ввечері, якщо Іран вирішить відповісти, ми повністю готові знову захищатися від будь-якого нападу", – сказав посадовець.

Збройні сили Ізраїлю заявили про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

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В адміністрації президента США заявили, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

Британський прем'єр Кір Стармер закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен "уникнути подальшої регіональної ескалації".