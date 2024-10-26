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СМИ: Байден просил Нетаньяху подготовить такой удар по Ирану, который бы сдержал будущие атаки

Ирина Кутелева, Александр ШумилинСуббота, 26 октября 2024, 13:39
СМИ: Байден просил Нетаньяху подготовить такой удар по Ирану, который бы сдержал будущие атаки
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора на прошлой неделе призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "подготовить" такой удар по Ирану в ответ на его ракетные удары, который бы сдержал будущие атаки.

Источник: CNN со ссылкой на представителя администрации США, информирует "Европейская правда"

Детали: По данным телеканала, американские чиновники ожидали, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября.

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В ходе разговора с Нетаньяху Байден обсудил общую ситуацию и "призвал премьер-министра разработать ответ, который бы сдерживал дальнейшие атаки на Израиль и одновременно уменьшал риск дальнейшей эскалации", сказал собеседник телеканала.

"И это наша цель. Это также цель Израиля, как они заявили сегодня вечером, если Иран решит ответить, мы полностью готовы снова защищаться от любого нападения", – сказал чиновник.

Вооруженные силы Израиля заявили об ударах по Ирану в ответ "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Целями израильских ударов стали военные объекты.

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В администрации президента США заявили, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

Британский премьер Кир Стармер призвал Иран не отвечать на атаку, заявив, что Ближний Восток должен "избежать дальнейшей региональной эскалации".

БайденИзраиль
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