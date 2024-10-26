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У Львові посадовця ТЦК спіймали на хабарі: прикривав п'яного підлеглого

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 16:14
У Львові посадовця ТЦК спіймали на хабарі: прикривав п'яного підлеглого
фото: Спецпрокуратура Західного регіону

У Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у наданні неправомірної вигоди уповноваженій на проведення перевірки особі.

Джерело: Спецпрокуратура Західного регіону

Дослівно: "За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

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Під час надання всієї суми хабаря військового затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб".

Деталі: 44-річному посадовцю районного ТЦК повідомлено про підозру за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

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Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України, спільно із Військовою службою правопорядку у ЗСУ та за сприяння керівництва Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

ЛьвівТЦКхабар
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