Во Львове чиновника ТЦК поймали на взятке: прикрывал пьяного подчиненного

Во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды уполномоченному на проведение проверки лицу.

Источник: Спецпрокуратура Западного региона

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый за 2 тысячи долларов США пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы то не привлекало к ответственности его подчиненного – старшего солдата, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

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Во время предоставления всей суммы взятки военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц".

Детали: 44-летнему должностному лицу районного ТЦК сообщено о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

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Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований во Львовской области ДВР Нацполиции Украины, совместно с Военной службой правопорядка в ВСУ и при содействии руководства Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.