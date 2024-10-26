Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове чиновника ТЦК поймали на взятке: прикрывал пьяного подчиненного

Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 16:14
Во Львове чиновника ТЦК поймали на взятке: прикрывал пьяного подчиненного
фото: Спецпрокуратура Западного региона

Во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды уполномоченному на проведение проверки лицу.

Источник: Спецпрокуратура Западного региона

Дословно: "По данным следствия, подозреваемый за 2 тысячи долларов США пытался "подкупить" уполномоченное на проведение проверки лицо, чтобы то не привлекало к ответственности его подчиненного – старшего солдата, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Реклама:

Во время предоставления всей суммы взятки военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц".

Детали: 44-летнему должностному лицу районного ТЦК сообщено о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

РЕКЛАМА:

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований во Львовской области ДВР Нацполиции Украины, совместно с Военной службой правопорядка в ВСУ и при содействии руководства Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.

ЛьвовТЦКвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

Все новости...
Львов
Открытие Львовского аэропорта "обсуждается в экспертной среде" - Садовый
Садовый: Застройщики пытаются уничтожить архитектурное наследие Львова
Возле Львова произошло масштабное ДТП с участием автобуса "Варшава - Одесса": трое погибших
Последние новости
05:10
обновляется от 19:31Россияне снова запустили ударные дроны
04:42
DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, возле которых продвинулся враг
04:08
БоксМайк Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком
03:58
Россияне атаковали более 10 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений
02:50
ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность
02:08
БоксТренер Уайлдера считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри
01:56
В "Кривбассе" иронично отреагировали на проблемы "Динамо" и "Шахтера"
01:18
Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн
00:58
видеоПрокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харькова и Дергачей
00:32
Генштаб о боевых столкновениях: Всего 150 за сутки, более 50 – на Кураховском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: