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На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 17:58
На Рівненщині від вибуху гранати загинули переселенці з Луганщини
місце вибуху, фото поліції

У Сарненському районі Рівненщини внаслідок вибуху гранати загинули батько та син, які в 2022 році переїхали з Луганщини.

Джерело: поліція Рівненщини

Дослівно: "24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом.

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Однак слідчо-оперативна група Сарненського РВП попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната "Ф-1": вибухотехніки вилучили її уламки".

Деталі: За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

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Поліція зазначає, що родина загиблих переїхала на Рівненщину у березні 2022 року з Луганської області.

Рівненська областьвибухпереселенці
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