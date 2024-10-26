На Ровенщине от взрыва гранаты погибли переселенцы с Луганщины

В Сарненском районе Ровенской области в результате взрыва гранаты погибли отец и сын, которые в 2022 году переехали из Луганской области.

Источник: полиция Ровенской области

Дословно: "24 октября около 20 часов в полицию обратился глава Степанского поселкового совета, что в гараже хозяйства обнаружены тела его владельцев: 60-летнего отца и 30-летнего сына, которые, вероятно, могли погибнуть от отравления угарным газом.

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Однако следственно-оперативная группа Сарненского РОП предварительно установила, что в помещении сдетонировала граната "Ф-1": взрывотехники изъяли ее обломки".

Детали: По факту гибели двух человек, а также незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи начали досудебные расследования по п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины.

В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства взрыва и происхождения боеприпаса.

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Полиция отмечает, что семья погибших переехала в Ровенскую область в марте 2022 года из Луганской области.