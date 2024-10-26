Об'єднана опозиція перемагає на виборах у Грузії – екзитпол Edison Research

Згідно з екзитполом компанії Edison Research, на парламентських виборах у Грузії перемагає опозиція, набираючи сукупно понад 50%.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA

Деталі: Після закриття дільниць о 20:00 за грузинським часом телекомпанія Formula опублікувала результати екзитполу, проведеного американською Edison Research.

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Згідно з ним, опозиційні сили сукупно отримують 51,9% голосів, тоді як керівна партія "Грузинська мрія" – 40,9%.

Екзитпол проводився на всій території країни, окрім окупованих територій. Всього опитали 14 946 виборців. Можлива похибка складає +/-2,5%.

Останнє опитування Edison Research перед виборами прогнозувало об’єднаній опозиції понад 50% голосів.

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Парламентські вибори у Грузії 26 жовтня вважають вирішальними для подальшого курсу країни.

Що передувало: Голосування супроводжувалося серією інцидентів. Одну з виборчих дільниць закрили і результати анулювали через підтверджений вкид бюлетенів.

Біля однієї з виборчих дільниць у Тбілісі сталась масова бійка.

Неспокійно було також під офісом опозиційного "Єдиного національного руху", куди приїхали активісти партії влади.

Читайте детальніше про передвиборчу ситуацію у Грузії у статті: Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій