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Объединенная оппозиция побеждает на выборах в Грузии – экзитполл Edison Research

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 19:13
Объединенная оппозиция побеждает на выборах в Грузии – экзитполл Edison Research
выборы в Грузии 26 октября, фото Getty Images

Согласно экзитполу компании Edison Research, на парламентских выборах в Грузии побеждает оппозиция, набирая совокупно более 50%.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA

Детали: После закрытия участков в 20:00 по грузинскому времени телекомпания Formula опубликовала результаты экзитпола, проведенного американской Edison Research.

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Согласно ему, оппозиционные силы совокупно получают 51,9% голосов, тогда как правящая партия "Грузинская мечта" - 40,9%.

Экзитпол проводился на всей территории страны, кроме оккупированных территорий. Всего опросили 14 946 избирателей. Возможная погрешность составляет +/-2,5%.

Последний опрос Edison Research перед выборами прогнозировал объединенной оппозиции более 50% голосов.

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Парламентские выборы в Грузии 26 октября считают решающими для дальнейшего курса страны.

Грузиявиборы
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