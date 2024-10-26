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Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 21:30
Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади
голосування у Грузії 26 жовтня, фото Getty Images

Згідно з опублікованими ЦВК Грузії даними з майже 70% дільниць, партія влади лідирує з 53% голосів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Центральна виборча комісія почала публікувати попередні результати виборів, що наразі охоплюють приблизно 70% дільниць (2 176 із 3 111 на момент написання новини). Це дільниці, на яких голосування проводилося за допомогою електронних пристроїв.

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За цими результатами партія влади "Грузинська мрія" лідирує з 53%.

Опозиційний блок "Коаліція за зміни" має 11,9% голосів, блок "Єдність" з партією Саакашвілі – 9,79%, блок "Сильна Грузія" – близько 9%, партія експрем’єра Гахарії "Гахарія – За Грузію" – 8,26%. Інші не долають прохідний бар’єр 5%. 

Фінальними результати будуть вважатися після фізичного перерахунку бюлетенів.   

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Явка на виборах попередньо складає майже 59%. 

Цьогорічні парламентські вибори вперше проходили повністю за пропорційною системою. 

Що передувало: Після закриття дільниць у Грузії опублікували результати двох екзитполів на замовлення опозиційних телеканалів і одного – на замовлення провладного "Імеді".

Перші два прогнозують перемогу об’єднаній опозиції з понад 50% або 48%. Водночас екзитпол центру Gorbi для "Імеді" стверджує, що за "Грузинську мрію" проголосували понад 56% виборців.

Лідери "Грузинської мрії" вже заявили про свою перемогу. 

Читайте детальніше про передвиборчу ситуацію у Грузії у статті: Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій

Або дивіться відео: Грузія: революція чи "колонія РФ". План Кремля та влади на виборах

Грузіявибори
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