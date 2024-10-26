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Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 21:30
Предварительные результаты ЦИК Грузии указывают на победу партии власти
голосование в Грузии 26 октября, фото Getty Images

Согласно опубликованным ЦИК Грузии данным с почти 70% участков, партия власти лидирует с 53% голосов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: Центральная избирательная комиссия начала публиковать предварительные результаты выборов, пока охватывающие примерно 70% участков (2 176 из 3 111 на момент написания новости). Это участки, на которых голосование проводилось с помощью электронных устройств.

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По этим результатам партия власти "Грузинская мечта" лидирует с 53%.

Оппозиционный блок "Коалиция за перемены" имеет 11,9% голосов, блок "Единство" с партией Саакашвили – 9,79%, блок "Сильная Грузия" – около 9%, партия экс-премьера Гахарии "Гахария – За Грузию" – 8,26%. Остальные не преодолевают проходной барьер 5%.

Финальными результаты будут считаться после физического пересчета бюллетеней.  

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Явка на выборах предварительно составляет почти 59%.

Нынешние парламентские выборы впервые проходили полностью по пропорциональной системе.

Что предшествовало: После закрытия участков в Грузии опубликовали результаты двух экзитполов по заказу оппозиционных телеканалов и одного – по заказу провластного "Имеди".

Первые два прогнозируют победу объединенной оппозиции с более 50% или 48%. В то же время экзитпол центра Gorbi для "Имеди" утверждает, что за "Грузинскую мечту" проголосовали более 56% избирателей.

Лидеры "Грузинской мечты" уже заявили о своей победе.

Читайте подробнее о предвыборной ситуации в Грузии в статье: Грузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям

Или смотрите видео: Грузия: революция или "колония РФ". План Кремля и власти на выборах

Грузиявиборы
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