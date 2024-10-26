Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:47 Повітряні сили попередили про загрозу ударних ворожих БпЛА на Сумщині.

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Станом на 21:34 ударні ворожі БпЛА з Курської області рухаються через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом.

Станом на 22:29:

Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, західним курсом;

Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку.

О 22:56 Повітряні сили повідомили про БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.

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Близько 23 години повітряну тривогу через ударні безпілотники оголосили в Києві.

Станом на 23:47:

БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;

БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;

БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;

БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.