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Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі

Катерина ТищенкоСубота, 26 жовтня 2024, 23:48
Росіяни запустили ударні БпЛА з півночі
"Шахед", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників із північного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:47 Повітряні сили попередили про загрозу ударних ворожих БпЛА на Сумщині.

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Станом на 21:34 ударні ворожі БпЛА з Курської області рухаються через Сумщину у напрямку Чернігівщини, південно-західним курсом.

Станом на 22:29:
Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, західним курсом;
Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку.

О 22:56 Повітряні сили повідомили про БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.

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Близько 23 години повітряну тривогу через ударні безпілотники оголосили в Києві.

Станом на 23:47:
БпЛА з Київщини у напрямку Житомирщини західним курсом;
БпЛА на Чернігівщині у напрямку Київщини;
БпЛА на Чернігівщині через північно-західну частину Полтавщину у напрямку Черкащини, курс південно-західний;
БпЛА на заході Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

безпілотникиШахед
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