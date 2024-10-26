Россияне запустили ударные БпЛА с севера
В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 20:47 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных вражеских БПЛА на Сумщине.
По состоянию на 21:34 ударные вражеские БПЛА из Курской области движутся через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.
По состоянию на 22:29:
Ударные вражеские БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, западным курсом;
Вражеские БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины в юго-западном направлении.
В 22:56 Воздушные силы сообщили о БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.
Около 23 часов воздушную тревогу из-за ударных беспилотников объявили в Киеве.
По состоянию на 23:47:
БпЛА с Киевщины в направлении Житомирщины западным курсом;
БпЛА на Черниговщине в направлении Киевщины;
БпЛА на Черниговщине через северо-западную часть Полтавщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный;
БпЛА на западе Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный.