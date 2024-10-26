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Россияне запустили ударные БпЛА с севера

Катерина ТищенкоСуббота, 26 октября 2024, 23:48
Россияне запустили ударные БпЛА с севера
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:47 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных вражеских БПЛА на Сумщине.

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По состоянию на 21:34 ударные вражеские БПЛА из Курской области движутся через Сумскую область в направлении Черниговщины, юго-западным курсом.

По состоянию на 22:29:
Ударные вражеские БпЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Черниговщины, западным курсом;
Вражеские БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины в юго-западном направлении.

В 22:56 Воздушные силы сообщили о БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавщины.

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Около 23 часов воздушную тревогу из-за ударных беспилотников объявили в Киеве.

По состоянию на 23:47:
БпЛА с Киевщины в направлении Житомирщины западным курсом;
БпЛА на Черниговщине в направлении Киевщины;
БпЛА на Черниговщине через северо-западную часть Полтавщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный;
БпЛА на западе Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный.

беспилотникиШахед
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