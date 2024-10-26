На Закарпатті викрили нову схему перетину чоловіками кордону: на ходу заскочити в поїзд

На Закарпатті ліквідували нову схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон – злочинці намагалися на ходу підсадити чоловіка в поїзд, який ішов до Угорщини.

Джерело: Державна прикордонна служба, поліція Закарпаття

Дослівно поліція: "Встановлено, що організував схему 46-річний ужгородець. До злочину він залучив 53-річного спільника та двох виконавців, один із яких неповнолітній. Завдання останнього – офіційно пройти митний та прикордонний контролі і після того, як потяг вирушить з міжнародної станції, – відчинити двері попередньо обумовленого вагона. Надалі, за схемою зловмисників, військовозобов’язаний клієнт мав на ходу заскочити до потягу. У цьому йому допомагав інший виконавець.

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Поліцейські з’ясували, що зловмисники планують відправити за цією схемою чергового військовозобов’язаного та у ході контролю за вчиненням злочину впіймали фігурантів "на гарячому".

У підозрюваних вилучили 10 тисяч доларів, які вони встигли отримали за незаконні послуги".

фото ДПСУ

Деталі: Прикордонники уточнили, що пособники хотіли підсадити "клієнта" на пасажирський потяг міжнародного сполучення "Чоп – Захонь", який після завершення прикордонного та митного контролю прямував до Угорщини.

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Організаторів переправлення затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання ГУНП в Закарпатській області. Пособників, які чинили опір під час затримання, затримали в адміністративному порядку за ст. 185-10 КУпАП.