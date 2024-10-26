На Закарпатье разоблачили новую схему пересечения границы: на ходу заскочить в поезд

На Закарпатье ликвидировали новую схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу – преступники пытались на ходу подсадить мужчину в поезд, который шел в Венгрию.

Источник: Государственная пограничная служба, полиция Закарпатья

Дословно полиция: "Установлено, что организовал схему 46-летний ужгородец. К преступлению он привлек 53-летнего сообщника и двух исполнителей, один из которых несовершеннолетний. Задача последнего – официально пройти таможенный и пограничный контроль и после того, как поезд отправится с международной станции, – открыть дверь предварительно оговоренного вагона. В дальнейшем, по схеме злоумышленников, военнообязанный клиент должен был на ходу заскочить в поезд. В этом ему помогал другой исполнитель.

Реклама:

Полицейские выяснили, что злоумышленники планируют отправить по этой схеме очередного военнообязанного и в ходе контроля за совершением преступления поймали фигурантов "на горячем".

У подозреваемых изъяли 10 тысяч долларов, которые они успели получить за незаконные услуги".

фото ГПСУ

Детали: Пограничники уточнили, что пособники хотели подсадить "клиента" на пассажирский поезд международного сообщения "Чоп – Захонь", который после завершения пограничного и таможенного контроля направлялся в Венгрию.

РЕКЛАМА:

Организаторы переправки были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания ГУНП в Закарпатской области. Пособников, которые сопротивлялись при задержании, задержали в административном порядке по ст. 185-10 КУоАП.