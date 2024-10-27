Грузинська опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і анонсує протести

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів у країні і анонсували акції протесту.

Джерело: Ехо Кавказу

Деталі: Зокрема, "Коаліція за зміни" та "Єдність – Національний рух" оголосили, що не визнають результати виборів. Опозиція анонсувала акції протесту.

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Одна з лідерок політичного об'єднання "Сильна Грузія" Анна Долідзе заявила, що коаліція "Сильна Грузія" також не визнає результатів виборів.

Пряма мова Долідзе: "Ми обурені тим, що посміла написати Центральна комісія. Результати не відображають волю грузинського народу. Ці цифри суперечать історичним і нинішнім виборам у Грузії, ми боремося за кожен голос, використовуємо всі законні засоби для захисту демократичного і європейського вибору грузинського народу. Ми не збираємося дати можливість відібрати цей вибір нікому".

Крім того грузинські авторитетні неурядові організації, які спостерігали за перебігом виборів, також заявили про невизнання їхніх результатів.

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За даними ЦВК Грузії, проросійська партія "Грузинська мрія" набирає 52,99% голосів після підрахунку даних із 2206 дільниць (70,91% від загальної кількості). Також першу пʼятірку партій входять: "Коаліція за зміни" — 11,2%; "Єдність — Національний рух" — 9,83%; "Сильна Грузія" — 9,02%; "Гахарія — за Грузію" — 8,22%.