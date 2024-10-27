Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Грузинська опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і анонсує протести

Альона Мазуренко Неділя, 27 жовтня 2024, 00:45
Грузинська опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і анонсує протести
вибори у Грузії 26 жовтня, фото Getty Images

Опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результати парламентських виборів у країні і анонсували акції протесту. 

Джерело: Ехо Кавказу

Деталі: Зокрема, "Коаліція за зміни" та "Єдність – Національний рух" оголосили, що не визнають результати виборів. Опозиція анонсувала акції протесту.

Реклама:

Одна з лідерок політичного об'єднання  "Сильна Грузія" Анна Долідзе заявила, що коаліція "Сильна Грузія" також не визнає результатів виборів.

Пряма мова Долідзе: "Ми обурені тим, що посміла написати Центральна комісія. Результати не відображають волю грузинського народу. Ці цифри суперечать історичним і нинішнім виборам у Грузії, ми боремося за кожен голос, використовуємо всі законні засоби для захисту демократичного і європейського вибору грузинського народу. Ми не збираємося дати можливість відібрати цей вибір нікому".

Крім того грузинські авторитетні неурядові організації, які спостерігали за перебігом виборів, також заявили про невизнання їхніх результатів.

РЕКЛАМА:

За даними ЦВК Грузії, проросійська партія "Грузинська мрія" набирає 52,99% голосів після підрахунку даних із 2206 дільниць (70,91% від загальної кількості). Також першу пʼятірку партій входять: "Коаліція за зміни" — 11,2%; "Єдність — Національний рух" — 9,83%; "Сильна Грузія" — 9,02%; "Гахарія — за Грузію" — 8,22%.

Грузіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив генпрокурора Костіна

Трамп перевдягнувся у працівника сміттєвоза, щоб розкритикувати слова Байдена

Росіяни вночі атакували 43 дронами і ракетами націлилися на міст у Затоці

Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії

У США конгресмени просять Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною

фото, відеоУ Києві підпалили три відділення "Укрпошти": поліція затримала студента коледжу

Усі новини...
Грузія
Попередні результати ЦВК Грузії вказують на перемогу партії влади
Об'єднана опозиція перемагає на виборах у Грузії – екзитпол Edison Research
В Грузії стартували парламентські вибори, вони можуть стати вирішальними для країни
Останні новини
10:54
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
10:52
В Грузії розслідують майже 50 справ, пов'язаних з порушеннями на виборах
10:48
відео"В ім'я отця і сина". Де працює син Баканова?
10:43
футболРосіяни спонсорують один із найстаріших клубів Англії та підтримують війну в Україні
10:38
Виробникам зброї у Європі бракує коштів попри рекордні світові військові витрати
10:28
Арешт і застава в 10 мільйонів: суд обрав запобіжний організатору схеми в одеському МСЕК
10:24
Точицький: Україна припинить телемарафон новин після завершення воєнного стану
10:10
Тисячі збройових заводів у квартирах українців. Як вони працюють?
10:06
Литва передала Україні генератори, міни та боєприпаси
10:01
Китай вдарив санкціями по американському постачальнику дронів для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: