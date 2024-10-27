Грузинская оппозиция не признает результатов выборов в парламент и анонсирует протесты

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов в стране и анонсировали акции протеста.

Источник: Эхо Кавказа

Детали: В частности, "Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" объявили, что не признают результаты выборов. Оппозиция анонсировала акции протеста.

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Одна из лидеров политического объединения "Сильная Грузия" Анна Долидзе заявила, что коалиция "Сильная Грузия" также не признает результатов выборов.

Прямая речь Долидзе: "Мы возмущены тем, что посмела написать Центральная комиссия. Результаты не отражают волю грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не собираемся дать возможность отобрать этот выбор никому".

Кроме того грузинские авторитетные неправительственные организации, которые наблюдали за ходом выборов, также заявили о непризнании их результатов.

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По данным ЦИК Грузии, пророссийская партия "Грузинская мечта" набирает 52,99% голосов после подсчета данных с 2206 участков (70,91% от общего количества). Также в первую пятерку партий входят: "Коалиция за перемены" - 11,2%; "Единство - Национальное движение" - 9,83%; "Сильная Грузия" - 9,02%; "Гахария - за Грузию" - 8,22%.