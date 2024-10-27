Грузинская оппозиция не признает результатов выборов в парламент и анонсирует протесты
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов в стране и анонсировали акции протеста.
Источник: Эхо Кавказа
Детали: В частности, "Коалиция за перемены" и "Единство - Национальное движение" объявили, что не признают результаты выборов. Оппозиция анонсировала акции протеста.
Одна из лидеров политического объединения "Сильная Грузия" Анна Долидзе заявила, что коалиция "Сильная Грузия" также не признает результатов выборов.
Прямая речь Долидзе: "Мы возмущены тем, что посмела написать Центральная комиссия. Результаты не отражают волю грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не собираемся дать возможность отобрать этот выбор никому".
Кроме того грузинские авторитетные неправительственные организации, которые наблюдали за ходом выборов, также заявили о непризнании их результатов.
По данным ЦИК Грузии, пророссийская партия "Грузинская мечта" набирает 52,99% голосов после подсчета данных с 2206 участков (70,91% от общего количества). Также в первую пятерку партий входят: "Коалиция за перемены" - 11,2%; "Единство - Национальное движение" - 9,83%; "Сильная Грузия" - 9,02%; "Гахария - за Грузию" - 8,22%.