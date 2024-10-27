Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ситуація на Покровському напрямку складна, проте контрольована – Генштаб

Альона Мазуренко Неділя, 27 жовтня 2024, 03:07
Ситуація на Покровському напрямку складна, проте контрольована – Генштаб
фото: Генштаб

Станом на завершення доби 26 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку (40). Генштаб повідомив, що ситуація там складна, але контрольована, за менш ніж добу ворог втратив там 300 осіб вбитими та пораненими.

Джерело: Генштаб

Деталі: Із початку минулої доби 26 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе.

Реклама:

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення – тривали станом на завершення доби 26 жовтня.

Повідомляється, що ситуація складна, проте контрольована силами оборони: "Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території".

За наявною інформацією, за 26 жовтня втрати агресора на даному напрямку склали близько 300 осіб вбитими та пораненими. Знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл та одну багі. Окрім того, вісім автомобілів, три міномети та один мотоцикл були пошкоджені.

РЕКЛАМА:

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Дві атаки досі триває.

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали.

Ворог 9 разів намагався вклинитися в оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк 4 рази отримали жорстку відсіч від захисників. П’ять атак ще триває.

На Курахівському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи сил оборони відбили 33 атаки противника, сім атак тривали станом на завершення доби 26 жовтня.

На Времівському напрямку бійці зупинили 1 штурм окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбили облизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку захисники п’ять разів відбивали атаки російських загарбників.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії.

Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
Генштаб
На Покровському й Курахівському напрямках росіяни атакували по 40 разів – Генштаб
Генштаб: Найбільше боїв за добу відбулось на Покровському напрямку
Генштаб: Кількість бойових зіткнень зросла до 125, найгарячіше на Покровському напрямку
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: