Ситуація на Покровському напрямку складна, проте контрольована – Генштаб

Станом на завершення доби 26 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень з ворогом, найбільше на Покровському напрямку (40). Генштаб повідомив, що ситуація там складна, але контрольована, за менш ніж добу ворог втратив там 300 осіб вбитими та пораненими.

Джерело: Генштаб

Деталі: Із початку минулої доби 26 жовтня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе.

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Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Загалом, 36 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення – тривали станом на завершення доби 26 жовтня.

Повідомляється, що ситуація складна, проте контрольована силами оборони: "Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території".

За наявною інформацією, за 26 жовтня втрати агресора на даному напрямку склали близько 300 осіб вбитими та пораненими. Знищено п’ять одиниць автомобільної техніки, один мотоцикл та одну багі. Окрім того, вісім автомобілів, три міномети та один мотоцикл були пошкоджені.

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На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі атаки в районах Вовчанська та Стариці відбито українськими воїнами.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Дві атаки досі триває.

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни, Торське, Зарічне, Серебрянка та Григорівка. Триває боєзіткнення поблизу Серебрянки.

На Сіверському напрямку окупанти двічі атакували в районі Білогорівки, успіху не мали.

Ворог 9 разів намагався вклинитися в оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Щербинівка та Торецьк 4 рази отримали жорстку відсіч від захисників. П’ять атак ще триває.

На Курахівському напрямку відбулося 40 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Ізмайлівка, Степанівка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Гостре, Дальнє, Антонівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Катеринівка. Підрозділи сил оборони відбили 33 атаки противника, сім атак тривали станом на завершення доби 26 жовтня.

На Времівському напрямку бійці зупинили 1 штурм окупантів в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку одну безуспішну атаку ворога відбили облизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку захисники п’ять разів відбивали атаки російських загарбників.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії.