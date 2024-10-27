Ситуация на Покровском направлении сложная, однако контролируемая – Генштаб

По состоянию на завершение суток 26 октября на фронте произошло 159 боевых столкновений с врагом, больше всего на Покровском направлении (40). Генштаб сообщил, что ситуация там сложная, но контролируемая, за менее чем сутки враг потерял там 300 человек убитыми и ранеными.

Источник: Генштаб

Детали: С начала минувших суток 26 октября на фронте произошло 159 боевых столкновений, противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 60 авиационных ударов с применением 102 КАБов, более 550 ударов дронами-камикадзе.

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Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. В общем, 36 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения - продолжались по состоянию на завершение суток 26 октября.

Сообщается, что ситуация сложная, однако контролируемая силами обороны: "Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории".

По имеющейся информации, за 26 октября потери агрессора на данном направлении составили около 300 человек убитыми и ранеными. Уничтожено пять единиц автомобильной техники, один мотоцикл и одну багги. Кроме того, восемь автомобилей, три миномета и один мотоцикл были повреждены.

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На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Старицы отбиты украинскими воинами.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Две атаки до сих пор продолжаются.

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны, Торское, Заречное, Серебрянка и Григорьевка. Продолжается боестолкновение вблизи Серебрянки.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, успеха не имели.

Враг 9 раз пытался вклиниться в оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Щербиновка и Торецк 4 раза получили жесткий отпор от защитников. Пять атак еще продолжается.

На Кураховском направлении произошло 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка. Подразделения сил обороны отбили 33 атаки противника, семь атак продолжались по состоянию на завершение суток 26 октября.

На Времовском направлении бойцы остановили 1 штурм оккупантов в районе Богоявленки.

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбили в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении защитники пять раз отбивали атаки российских захватчиков.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация РФ продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России.