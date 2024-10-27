Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених
В Ізраїлі на півночі від Тель-Авіва вантажівка в'їхала в людей на автобусній зупинці, повідомляється про десятки постраждалих.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Лікарня "Маген Давид Адом" повідомила, що надає допомогу десяткам людей, які отримали поранення внаслідок наїзду вантажівки на людей на перехресті Глілот.
Поліцейські заявили, що їдуть на місце події після того, як вантажівка протаранила людей, які чекали на автобусній зупинці. Вони підозрюють, що це був терористичний акт.
У районі Глілот розташована штаб-квартира Моссаду, а також кілька розвідувальних підрозділів ЦАХАЛу, в тому числі відома група розвідки зв'язку "Підрозділ 8200".
Пізніше поліція заявила, що водій вантажівки, який протаранив людей на автобусній зупинці, був застрелений і "нейтралізований" озброєними цивільними особами, які перебували в цьому районі.
Згідно з первинним розслідуванням поліції, автобус зупинився на станції, щоб висадити пасажирів. У той же час вантажівка протаранила зупинку і людей, які там перебували.
Пізніше в лікарні "Маген Давид Адом" повідомили, що після наїзду вантажівки на автобусну зупинку було госпіталізовано 35 постраждалих. Серед них шестеро у важкому стані, п'ятеро у стані середньої тяжкості, 20 отримали легкі поранення, а ще четверо страждають від гострої тривоги.
За повідомленнями івритомовних ЗМІ, багато постраждалих - люди похилого віку, які вийшли з автобуса перед відвідуванням музею, розташованого неподалік.