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Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 11:03
Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в натовп, десятки поранених
фото лікарні Magen David Adom

В Ізраїлі на півночі від Тель-Авіва вантажівка в'їхала в людей на автобусній зупинці, повідомляється про десятки постраждалих.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Лікарня "Маген Давид Адом" повідомила, що надає допомогу десяткам людей, які отримали поранення внаслідок наїзду вантажівки на людей на перехресті Глілот.

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Поліцейські заявили, що їдуть на місце події після того, як вантажівка протаранила людей, які чекали на автобусній зупинці. Вони підозрюють, що це був терористичний акт.

У районі Глілот розташована штаб-квартира Моссаду, а також кілька розвідувальних підрозділів ЦАХАЛу, в тому числі відома група розвідки зв'язку "Підрозділ 8200".

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Пізніше поліція заявила, що водій вантажівки, який протаранив людей на автобусній зупинці, був застрелений і "нейтралізований" озброєними цивільними особами, які перебували в цьому районі.

Згідно з первинним розслідуванням поліції, автобус зупинився на станції, щоб висадити пасажирів. У той же час вантажівка протаранила зупинку і людей, які там перебували.

Пізніше в лікарні "Маген Давид Адом" повідомили, що після наїзду вантажівки на автобусну зупинку було госпіталізовано 35 постраждалих. Серед них шестеро у важкому стані, п'ятеро у стані середньої тяжкості, 20 отримали легкі поранення, а ще четверо страждають від гострої тривоги.

За повідомленнями івритомовних ЗМІ, багато постраждалих - люди похилого віку, які вийшли з автобуса перед відвідуванням музею, розташованого неподалік.

Ізраїльтеракт
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