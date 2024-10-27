Возле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых
В Израиле на севере от Тель-Авива грузовик въехал в людей на автобусной остановке, сообщается о десятках пострадавших.
Источник: The Times of Israel
Детали: Больница "Маген Давид Адом" сообщила, что оказывает помощь десяткам людей, которые получили ранения в результате наезда грузовика на людей на перекрестке Глилот.
Полицейские заявили, что едут на место происшествия после того, как грузовик протаранил людей, которые ждали на автобусной остановке. Они подозревают, что это был террористический акт.
В районе Глилот расположена штаб-квартира Моссада, а также несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛа, в том числе известная группа разведки связи "Подразделение 8200".
Позже полиция заявила, что водитель грузовика, который протаранил людей на автобусной остановке, был застрелен и "нейтрализован" вооруженными гражданскими лицами, находившимися в этом районе.
Согласно первоначальному расследованию полиции, автобус остановился на станции, чтобы высадить пассажиров. В то же время грузовик протаранил остановку и людей, которые там находились.
Позже в больнице "Маген Давид Адом" сообщили, что после наезда грузовика на автобусную остановку были госпитализированы 35 пострадавших. Среди них шестеро в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести, 20 получили легкие ранения, а еще четверо страдают от острой тревоги.
По сообщениям ивритоязычных СМИ, многие пострадавшие - пожилые люди, которые вышли из автобуса перед посещением музея, расположенного неподалеку.