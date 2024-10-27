Возле Тель-Авива грузовик въехал в толпу, десятки раненых

В Израиле на севере от Тель-Авива грузовик въехал в людей на автобусной остановке, сообщается о десятках пострадавших.

Источник: The Times of Israel

Детали: Больница "Маген Давид Адом" сообщила, что оказывает помощь десяткам людей, которые получили ранения в результате наезда грузовика на людей на перекрестке Глилот.

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Полицейские заявили, что едут на место происшествия после того, как грузовик протаранил людей, которые ждали на автобусной остановке. Они подозревают, что это был террористический акт.

В районе Глилот расположена штаб-квартира Моссада, а также несколько разведывательных подразделений ЦАХАЛа, в том числе известная группа разведки связи "Подразделение 8200".

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Позже полиция заявила, что водитель грузовика, который протаранил людей на автобусной остановке, был застрелен и "нейтрализован" вооруженными гражданскими лицами, находившимися в этом районе.

Согласно первоначальному расследованию полиции, автобус остановился на станции, чтобы высадить пассажиров. В то же время грузовик протаранил остановку и людей, которые там находились.

Позже в больнице "Маген Давид Адом" сообщили, что после наезда грузовика на автобусную остановку были госпитализированы 35 пострадавших. Среди них шестеро в тяжелом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести, 20 получили легкие ранения, а еще четверо страдают от острой тревоги.

По сообщениям ивритоязычных СМИ, многие пострадавшие - пожилые люди, которые вышли из автобуса перед посещением музея, расположенного неподалеку.