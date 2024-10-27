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Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції

Уляна Кричковська, Катерина ТищенкоНеділя, 27 жовтня 2024, 11:18
Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції
Іраклій Кобахідзе, фото Anadolu via Getty Images

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.

Джерело: Кобахідзе, якого цитує "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу"

Деталі: Коментуючи заяви опозиції про "вкрадені вибори", Кобахідзе заявив, що у них просто "не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою".

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"За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте", – стверджує він.

Кобахідзе акцентував, що "будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна". 

"Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка НУО разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за 4 роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями", – підсумував він.

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Що передувало: Опозиційні партії, які подолали прохідний бар'єр, не визнають попередні підсумки виборів, заявляють про фальсифікацію і стверджують, що порушення, виявлені в день виборів 26 жовтня, мали прямий вплив на результати.

Згідно з останніми попередніми результатами ЦВК, "Грузинська мрія – Демократична Грузія" отримала на парламентських виборах 54,273%. 

Читайте детальніше про передвиборчу ситуацію у Грузії у статті: Грузія за крок до революції: як Росія та її агенти готують країну до небачених фальсифікацій

Або дивіться відео: Грузія: революція чи "колонія РФ". План Кремля та влади на виборах

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