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Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции

Уляна Кричковская, Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 октября 2024, 11:18
Премьер Грузии заявил, что правительство утвердят, несмотря на протесты оппозиции
Ираклий Кобахидзе, фото Anadolu via Getty Images

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

Источник: Кобахидзе, которого цитирует "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: Комментируя заявления оппозиции об "украденных выборах", Кобахидзе заявил, что у них просто "не хватило достоинства смириться с очередным поражением".

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"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", – утверждает он.

Кобахидзе акцентировал, что "любая попытка оспорить конституционное устройство неприемлема".

"Следует еще раз подчеркнуть, что и в этом случае ряд НПО вместе с политическими, радикальными партиями выступили против конституционного строя этой страны в третий раз за 4 года. Но, это слабая попытка. Это отчаянные политики, отчаянная попытка хоть как-то оправдаться перед собственными избирателями", – подытожил он.

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Что предшествовало: Оппозиционные партии, которые преодолели проходной барьер, не признают предварительные итоги выборов, заявляют о фальсификации и утверждают, что нарушения, выявленные в день выборов 26 октября, имели прямое влияние на результаты.

Согласно последним предварительным результатам ЦИК, "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила на парламентских выборах 54,273%.

Читайте подробнее о предвыборной ситуации в Грузии в статье: Грузия в шаге от революции: как Россия и ее агенты готовят страну к невиданным фальсификациям

Или смотрите видео: Грузия: революция или "колония РФ". План Кремля и власти на выборах

Грузиявиборы
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