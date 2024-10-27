Понеділок пройде без істотних опадів, температура на півдні сягатиме 19°

У понеділок 28 жовтня в Україні без істотних опадів, у низці областей туман, температура вдень переважно 15-16°, на півдні до 19°.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 28 жовтня, Укргідрометцентр

Деталі: В Україні без істотних опадів. У західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман.

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Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, в південних областях до 19°.

На Київщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом північно-західний, 5-10 м/с.

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Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.