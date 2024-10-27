Понедельник пройдет без существенных осадков, температура на юге будет достигать 19°
Воскресенье, 27 октября 2024, 13:48
В понедельник 28 октября в Украине без существенных осадков, в ряде областей туман, температура днем преимущественно 15-16°, на юге до 19°.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.
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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.
На Киевщине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 5-10 м/с.
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Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.