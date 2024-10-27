Понедельник пройдет без существенных осадков, температура на юге будет достигать 19°

В понедельник 28 октября в Украине без существенных осадков, в ряде областей туман, температура днем преимущественно 15-16°, на юге до 19°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 28 октября, Укргидрометцентр

Детали: В Украине без существенных осадков. В западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман.

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Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.

На Киевщине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.