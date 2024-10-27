Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в опозиції до партії влади, у неділю ввечері зробить першу заяву за підсумками парламентських виборів, що пройшли 26 жовтня. Звернення Зурабішвілі заплановане на 21:00 (19:00 за Києвом). Очікується, що вона озвучить свої перші офіційні коментарі щодо результатів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну сторінку Зурабішвілі у Faccebook
Деталі: На Facebook-сторінці Зурабішвілі також спростували фейк про те, що президентка нібито раніше закликала прийняти наслідки виборів і рухатись далі до європейського майбутнього.
Проєвропейська "Коаліція за зміни", яка подолала виборчий бар'єр, раніше повідомила, що опозиційні сили працюють разом із президенткою, й сьогодні вони провели зустріч із нею. Незабаром план дії опозиції на майбутнє буде оприлюднено.
Передісторія:
- 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Наразі ЦВК підрахувала понад 99% виборчих дільниць, у результаті чого партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.
- Опозиційні проєвропейські партії не поділяють опубліковані ЦВК результати і вказують на масові порушення. Опозиційні сили не визнали попередні підсумки виборів.
- Зурабішвілі після публікації екзитполів 26 жовтня ввечері заявила про перемогу опозиції.
- На думку міжнародних спостерігачів, вибори були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.