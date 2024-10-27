Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 16:27
Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів
Саломе Зурабішвілі, фото: Facebook

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в опозиції до партії влади, у неділю ввечері зробить першу заяву за підсумками парламентських виборів, що пройшли 26 жовтня. Звернення Зурабішвілі заплановане на 21:00 (19:00 за Києвом). Очікується, що вона озвучить свої перші офіційні коментарі щодо результатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну сторінку Зурабішвілі у Faccebook

Деталі: На Facebook-сторінці Зурабішвілі також спростували фейк про те, що президентка нібито раніше закликала прийняти наслідки виборів і рухатись далі до європейського майбутнього.

Реклама:

Проєвропейська "Коаліція за зміни", яка подолала виборчий бар'єр, раніше повідомила, що опозиційні сили працюють разом із президенткою, й сьогодні вони провели зустріч із нею. Незабаром план дії опозиції на майбутнє буде оприлюднено. 

Передісторія:

Грузіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
Грузія
Прем'єр Грузії заявив, що уряд затвердять попри протести опозиції
Вибори у Грузії: ЦВК звітує про підрахунок голосів з 97% виборчих дільниць
Грузинська опозиція не визнає результатів виборів до парламенту і анонсує протести
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: