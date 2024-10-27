Президентка Грузії готує зверненням щодо результатів парламентських виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває в опозиції до партії влади, у неділю ввечері зробить першу заяву за підсумками парламентських виборів, що пройшли 26 жовтня. Звернення Зурабішвілі заплановане на 21:00 (19:00 за Києвом). Очікується, що вона озвучить свої перші офіційні коментарі щодо результатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну сторінку Зурабішвілі у Faccebook

Деталі: На Facebook-сторінці Зурабішвілі також спростували фейк про те, що президентка нібито раніше закликала прийняти наслідки виборів і рухатись далі до європейського майбутнього.

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Проєвропейська "Коаліція за зміни", яка подолала виборчий бар'єр, раніше повідомила, що опозиційні сили працюють разом із президенткою, й сьогодні вони провели зустріч із нею. Незабаром план дії опозиції на майбутнє буде оприлюднено.

Передісторія: