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Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 16:27
Президент Грузии готовит обращение по результатам парламентских выборов
Саломе Зурабишвили, фото: Facebook

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в оппозиции к партии власти, в воскресенье вечером сделает первое заявление по итогам парламентских выборов, прошедших 26 октября. Обращение Зурабишвили запланировано на 21:00 (19:00 по Киеву). Ожидается, что она озвучит свои первые официальные комментарии относительно результатов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальную страницу Зурабишвили в Faccebook

Детали: На Facebook-странице Зурабишвили также опровергли фейк о том, что президент якобы ранее призвала принять последствия выборов и двигаться дальше к европейскому будущему.

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Проевропейская "Коалиция за перемены", которая преодолела избирательный барьер, ранее сообщила, что оппозиционные силы работают вместе с президентом, и сегодня они провели встречу с ней. Вскоре план действия оппозиции на будущее будет обнародован.

Предыстория:

Грузиявиборы
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