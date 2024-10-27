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У Львові нетверезий водій вимагав у патрульних повернути права, погрожуючи гранатою

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 17:35

На трасі у Львові патрульні поліцейські затримала нетверезого водія вантажівки та вилучили у нього водійські документи, у відповідь той дістав гранату та вимагав повернути права.

Джерело: Національна поліція у Facebook

Деталі: Повідомляється, що поліцію викликала громадянка, яка була свідком небезпечних маневрів вантажівки на трасі М-06 Київ — Чоп у Львові.

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Патрульні наздогнали транспортний засіб й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. Відносно нього склали протокол.

Після повідомлення про відсторонення від кермування та вилучення водійського посвідчення, водій почав погрожував поліцейським гранатою та вимагав повернення документів.

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Патрульні одразу затримали його та викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці зазначають, що, попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) КК України.

Львівполіціянадзвичайна подія
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