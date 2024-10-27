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Во Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 17:35
Во Львове нетрезвый водитель требовал у патрульных вернуть права, угрожая гранатой
фото: скрншот с видео

На трассе во Львове патрульные полицейские задержала нетрезвого водителя грузовика и изъяли у него водительские документы, в ответ тот достал гранату и требовал вернуть права.

Источник: Национальная полиция в Facebook

Детали: Сообщается, что полицию вызвала гражданка, которая была свидетелем опасных маневров грузовика на трассе М-06 Киев - Чоп во Львове.

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Патрульные догнали транспортное средство и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Устройство Драгер показало 1,73 промилле. В отношении него составили протокол.

После сообщения об отстранении от вождения и изъятия водительского удостоверения, водитель начал угрожал полицейским гранатой и требовал возвращения документов.

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Патрульные сразу задержали его и вызвали следственно-оперативную группу.

Правоохранители отмечают, что, предварительно, граната оказалась тренировочной, однако она направлена на проведение экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины.

Львовполициячрезвычайное происшествие
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