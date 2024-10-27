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Вибори у Грузії: топ-парламентарі з Європи і Канади закликали ЄС не визнавати їхні результати

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 17:44
Вибори у Грузії: топ-парламентарі з Європи і Канади закликали ЄС не визнавати їхні результати
Фото: Getty Images

Чільні парламентарі країн Європи, а також Канади виступили із заявою, у якій зазначили, що парламентські вибори у Грузії 26 жовтня не були ні вільними, ні справедливими, а тому Європейський Союз не повинен визнавати їхній результат і має запровадити персональні санкції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву

Деталі: Заяву підписали голови комітетів у закордонних та європейських справах Німеччини, Литви, Естонії, Латвії, Ірландії, України, Польщі, Канади, а також віцеспікер парламенту Швеції і один євродепутат.

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Провідні парламентарі цих держав заявили, що політичний клімат в Грузії напередодні виборів був несумісний з європейськими стандартами чесності.

"Кандидатів залякували і погрожували, зловживали державною владою, купували голоси. Звіти міжнародних місій спостерігачів за виборами чітко підтверджують це. Таким чином, спостерігається значна фальсифікація виборів, в тому числі через залякування та підкуп виборців у день голосування", – сказано у заяві.

Парламентарі наголосили, що політика "Грузинської мрії" несумісна з ЄС, а віроломна кампанія страху перед "партією глобальної війни" впала на благодатний ґрунт. 

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"Існує лише одна "партія глобальної війни", і ви повинні назвати її по імені. Її ім'я – Росія. На цьому тлі Європейський Союз не може визнати результат. Ми вимагаємо персональних санкцій проти осіб, відповідальних за нечесний вплив на вибори, залякування та погрози на адресу опозиції та громадянського суспільства", – заявили євродепутати.

Водночас вони наголосили, що відмовлятися від проєвропейської частини суспільства зараз не слід. Вони відкинули таке колективне покарання всіх грузин, як призупинення візової лібералізації

"Ми дуже стурбовані "білорусизацією" країни. Якщо керівна партія та її лідер підкріплять свої заяви діями, існує загроза переслідування та заборони опозиції, незалежних ЗМІ та критично налаштованих неурядових організацій. ЄС повинен чітко дати зрозуміти керівній партії, що він не погодиться з цим, і в цьому випадку відбудеться повне розірвання відносин", – йдеться у заяві.

Депутати заявили, що продовжують рішуче підтримувати зусилля президентки Саломе Зурабішвілі, спрямовані на об'єднання країни, захист демократії, свободи і верховенства права, а також на збереження і забезпечення європейського майбутнього Грузії.

Як повідомляли, Зурабішвілі у неділю ввечері зробить першу заяву за підсумками парламентських виборів.

Передісторія:

  • ЦВК Грузії після підрахунку майже всіх бюлетенів заявила, що партія влади "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів.
  • Опозиційні проєвропейські партії не поділяють опубліковані ЦВК результати і вказують на масові порушення. Опозиційні сили не визнали попередні підсумки виборів.
  • На думку міжнародних спостерігачів, вибори в Грузії були затьмарені глибокою поляризацією, а також вкрай суперечливою передвиборчою риторикою і численними повідомленнями про тиск на виборців.

Грузіявибори
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