Выборы в Грузии: топ-парламентарии из Европы и Канады призвали ЕС не признавать их результаты

Ведущие парламентарии стран Европы, а также Канады выступили с заявлением, в котором отметили, что парламентские выборы в Грузии 26 октября не были ни свободными, ни справедливыми, а потому Европейский Союз не должен признавать их результат и должен ввести персональные санкции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление

Детали: Заявление подписали председатели комитетов по иностранным и европейским делам Германии, Литвы, Эстонии, Латвии, Ирландии, Украины, Польши, Канады, а также вице-спикер парламента Швеции и один евродепутат.

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Ведущие парламентарии этих государств заявили, что политический климат в Грузии накануне выборов был несовместим с европейскими стандартами честности.

"Кандидатов запугивали и угрожали, злоупотребляли государственной властью, покупали голоса. Отчеты международных миссий наблюдателей за выборами четко подтверждают это. Таким образом, наблюдается значительная фальсификация выборов, в том числе из-за запугивания и подкупа избирателей в день голосования", – сказано в заявлении.

Парламентарии отметили, что политика "Грузинской мечты" несовместима с ЕС, а вероломная кампания страха перед "партией глобальной войны" упала на благодатную почву.

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"Существует только одна "партия глобальной войны", и вы должны назвать ее по имени. Ее имя – Россия. На этом фоне Европейский Союз не может признать результат. Мы требуем персональных санкций против лиц, ответственных за нечестное влияние на выборы, запугивание и угрозы в адрес оппозиции и гражданского общества", – заявили евродепутаты.

В то же время они подчеркнули, что отказываться от проевропейской части общества сейчас не следует. Они отвергли такое коллективное наказание всех грузин, как приостановление визовой либерализации

"Мы очень обеспокоены "белорусизацией" страны. Если правящая партия и ее лидер подкрепят свои заявления действиями, существует угроза преследования и запрета оппозиции, независимых СМИ и критически настроенных неправительственных организаций. ЕС должен четко дать понять правящей партии, что он не согласится с этим, и в этом случае произойдет полный разрыв отношений", – говорится в заявлении.

Депутаты заявили, что продолжают решительно поддерживать усилия президента Саломе Зурабишвили, направленные на объединение страны, защиту демократии, свободы и верховенства права, а также на сохранение и обеспечение европейского будущего Грузии.

Как сообщалось, Зурабишвили в воскресенье вечером сделает первое заявление по итогам парламентских выборов.

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