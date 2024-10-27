Погода на початку тижня потішить відносним теплом

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 28 жовтня, у західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, у південних областях до 19°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Повідомляється, що у Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру за весь час метеорологічних спостережень у столиці 28 жовтня було зафіксовано 2013 року на позначці 20,7° тепла, а найнижчу - на позначці 12,4° морозу 1912 року.

У вівторок, 29 жовтня, в Україні температура вночі 4-9°; вдень 9-14°, у південній частині країни та Закарпатті до 18°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві температура вночі 6-8°; вдень 11-13°.