Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Погода на початку тижня потішить відносним теплом

Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 18:12
Погода на початку тижня потішить відносним теплом
Фото: Getty Images

За даними Укргідрометцентру, у понеділок, 28 жовтня, у західних, Чернігівській, Сумській та південно-східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 11-16°, у південних областях до 19°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Повідомляється, що у Києві температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Реклама:

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвищу температуру за весь час метеорологічних спостережень у столиці 28 жовтня було зафіксовано 2013 року на позначці 20,7° тепла, а найнижчу - на позначці 12,4° морозу 1912 року.

У вівторок, 29 жовтня, в Україні температура вночі 4-9°; вдень 9-14°, у південній частині країни та Закарпатті до 18°. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві температура вночі 6-8°; вдень 11-13°.

погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність

У Міноборони розпочали бета-тестування онлайн-відстрочок у "Резерв+"

Зеленський: Україну не примусять віддати території, незалежно від результатів виборів у США

Зеленський: Бойове зіткнення з північнокорейськими військами – це питання днів, а не місяців

Стефанчук вважає, що Зеленський ще скасує переведення годинників

Фінляндія звинуватила російського неонациста Петровського у воєнних злочинах в Україні

Усі новини...
погода
Понеділок пройде без істотних опадів, температура на півдні сягатиме 19°
Неділя очікується сухою, вдень – більше 11° тепла
В Україні до кінця тижня буде тепло
Останні новини
04:42
DeepState назвав населені пункти на Донеччині, біля яких просунувся ворог
04:08
БоксМайк Тайсон назвав помилку Ф'юрі у поєдинку з Усиком
04:02
оновлено від 19:31Росіяни запускали ударні дрони: тривогу оголошували в Києві та деяких областях
03:58
Росіяни атакували понад 10 громад Сумщини: поранена людина, багато пошкоджень
02:50
ISW: Путіна не цікавлять переговори, він хоче знищити українську державність
02:08
БоксТренер Вайлдера вважає Усика фаворитом у реванші з Ф'юрі
01:56
У "Кривбасі" іронічно відреагували на проблеми "Динамо" та "Шахтаря"
01:18
Білорусь піднімала винищувач через російські БпЛА – Гаюн
00:58
відеоПрокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харкова і Дергачів
00:32
Генштаб про бойові зіткнення: Всього 150 за добу, понад 50 – на Курахівському напрямку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: