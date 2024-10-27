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Погода в начале недели порадует относительным теплом

Станислав ПогориловВоскресенье, 27 октября 2024, 18:12
Погода в начале недели порадует относительным теплом
Фото: Getty Images

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 28 октября, в западных, Черниговской, Сумской и юго-восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 11-16°, в южных областях до 19°.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Сообщается, что в Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самую высокую температуру за все время метеорологических наблюдений в столице 28 октября было зафиксировано в 2013 году на отметке 20,7° тепла, а самую низкую - на отметке 12,4° мороза в 1912 году.

Во вторник, 29 октября, в Украине температура ночью 4-9°; днем 9-14°, в южной части страны и Закарпатье до 18°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве температура ночью 6-8°; днем 11-13°.

погодаУкраина
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