Зеленський приїде до Рейк’явіку – прем’єр Фінляндії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що у нього відбудеться зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Рейк’явіку, але не уточнив дату візиту.

Джерело: Орпо у соцмережі Х (Twitter) у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орпо відзначив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.

Реклама:

I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 27, 2024

Довідково: Нордична рада проводить свою 76-ту сесію в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи. Головною темою сесії цього року є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди.

РЕКЛАМА:

Організатори повідомили, що 30 жовтня на сесії виступить лідерка Білоруської опозиції Світлана Тихановська. Також цього дня у програмі сесії вказано заплановані виступи запрошених міжнародних спікерів.

Передісторія: