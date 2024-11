Зеленський приїде до Рейк’явіку – прем’єр Фінляндії

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що у нього відбудеться зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Рейк’явіку, але не уточнив дату візиту.

Джерело: Орпо у соцмережі Х (Twitter) у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орпо відзначив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.

I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn