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Зеленський приїде до Рейк’явіку – прем’єр Фінляндії

Неділя, 27 жовтня 2024, 18:41
Зеленський приїде до Рейк’явіку – прем’єр Фінляндії
Петтері Орпо, Володимир Зеленський, фото: соцмережа Х

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що у нього відбудеться зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Рейк’явіку, але не уточнив дату візиту.

Джерело: Орпо у соцмережі Х (Twitter) у неділю, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Орпо відзначив, що "з нетерпінням чекає" зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на засіданні Нордичної ради в Рейк'явіку. Він не уточнив, коли запланована зустріч.

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Довідково: Нордична рада проводить свою 76-ту сесію в Рейк’явіку з 28 по 31 жовтня. Ця сесія є політичним самітом країн Північної Європи.  Головною темою сесії цього року є "Мир і безпека в Арктиці". На порядку денному також можливе оновлення Гельсінської угоди. 

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Організатори повідомили, що 30 жовтня на сесії виступить лідерка Білоруської опозиції Світлана Тихановська. Також цього дня у програмі сесії вказано заплановані виступи запрошених міжнародних спікерів.

Передісторія:

  • Нещодавно стало відомо, що Україна запропонувала північноєвропейським державам приєднатися до проєкту "Північна бригада". В межах ініціативи кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону. 
  • У жовтні глава МЗС України повідомив, що усі очільники зовнішньополітичних відомств країн Нордично-Балтійської вісімки підтримують дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії.

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