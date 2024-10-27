Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии

Воскресенье, 27 октября 2024, 18:41
Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии
Петтери Орпо, Владимир Зеленский, фото: соцсеть Х

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что у него состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским в Рейкьявике, но не уточнил дату визита.

Источник: Орпо в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.

Реклама:

Справка: Нордический совет проводит свою 76-ю сессию в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы. Главной темой сессии этого года является "Мир и безопасность в Арктике". На повестке дня также возможное обновление Хельсинкского соглашения.

РЕКЛАМА:

Организаторы сообщили, что 30 октября на сессии выступит лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Также в этот день в программе сессии указаны запланированные выступления приглашенных международных спикеров.

Предыстория:

  • Недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.
  • В октябре глава МИД Украины сообщил, что все руководители внешнеполитических ведомств стран Нордично-Балтийской восьмерки поддерживают разрешение Украине наносить удары по военным целям в глубине России.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность

В Минобороны начали бета-тестирование онлайн-отсрочек в "Резерв+"

Зеленский: Украину не заставят отдать территории, независимо от результатов выборов в США

Зеленский: Боевое столкновение с северокорейскими войсками – это вопрос дней, а не месяцев

Стефанчук считает, что Зеленский еще отменит перевод часов

Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине

Все новости...
Последние новости
05:10
обновляется от 19:31Россияне снова запустили ударные дроны
04:42
DeepState назвал населенные пункты на Донетчине, возле которых продвинулся враг
04:08
БоксМайк Тайсон назвал ошибку Фьюри в поединке с Усиком
03:58
Россияне атаковали более 10 громад Сумщины: ранен человек, много повреждений
02:50
ISW: Путина не интересуют переговоры, он хочет уничтожить украинскую государственность
02:08
БоксТренер Уайлдера считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри
01:56
В "Кривбассе" иронично отреагировали на проблемы "Динамо" и "Шахтера"
01:18
Беларусь поднимала истребитель из-за российских БпЛА – Гаюн
00:58
видеоПрокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харькова и Дергачей
00:32
Генштаб о боевых столкновениях: Всего 150 за сутки, более 50 – на Кураховском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: