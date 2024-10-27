Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что у него состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским в Рейкьявике, но не уточнил дату визита.

Источник: Орпо в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.

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I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 27, 2024

Справка: Нордический совет проводит свою 76-ю сессию в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы. Главной темой сессии этого года является "Мир и безопасность в Арктике". На повестке дня также возможное обновление Хельсинкского соглашения.

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Организаторы сообщили, что 30 октября на сессии выступит лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Также в этот день в программе сессии указаны запланированные выступления приглашенных международных спикеров.

Предыстория: