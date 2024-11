Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что у него состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским в Рейкьявике, но не уточнил дату визита.

Источник: Орпо в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, сообщает "Европейская правда"

Детали: Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.

I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸



Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn