Зеленский приедет в Рейкьявик – премьер Финляндии
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что у него состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским в Рейкьявике, но не уточнил дату визита.
Источник: Орпо в соцсети Х (Twitter) в воскресенье, сообщает "Европейская правда"
Детали: Орпо отметил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Он не уточнил, когда запланирована встреча.
I’m looking forward to meet president @ZelenskyyUa at the Nordic Council in Reykjavik.🇮🇸— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) October 27, 2024
Finland is one of the strongest supporters of Ukraine in Europe. 🇫🇮🇺🇦 pic.twitter.com/ASR3lpwBRn
Справка: Нордический совет проводит свою 76-ю сессию в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы. Главной темой сессии этого года является "Мир и безопасность в Арктике". На повестке дня также возможное обновление Хельсинкского соглашения.
Организаторы сообщили, что 30 октября на сессии выступит лидер Белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Также в этот день в программе сессии указаны запланированные выступления приглашенных международных спикеров.
Предыстория:
- Недавно стало известно, что Украина предложила североевропейским государствам присоединиться к проекту "Северная бригада". В рамках инициативы каждой стране Северной Европы предлагают подготовить и вооружить по украинскому батальону.
- В октябре глава МИД Украины сообщил, что все руководители внешнеполитических ведомств стран Нордично-Балтийской восьмерки поддерживают разрешение Украине наносить удары по военным целям в глубине России.