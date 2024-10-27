Мішель: Саміт ЄС обговорить ситуацію у Грузії щодо виборів, порушення треба розслідувати

Глава Євроради Шарль Мішель у своїй першій заяві щодо парламентських виборів у Грузії закликав грузинські відповідальні органи розслідувати порушення, про які було повідомлено під час голосування, а також зазначив, що має намір внести питання Грузії до порядку денного неформальної Європейської Ради.

Джерело: Мішель у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Мішель відзначив, що після парламентських виборів він має намір внести питання Грузії до порядку денного неформальної Європейської Ради в Будапешті, що відбудеться 8 листопада.

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Він відзначив, що ЄС бере до уваги попередню оцінку ОБСЄ/БДІПЛ і закликає Центральну виборчу комісію та інші відповідні органи влади виконати свій обов'язок та швидко, прозоро і незалежно "розслідувати і винести рішення щодо виборчих порушень і заяв про них".

"Ці передбачувані порушення мають бути серйозно з'ясовані та усунені. Ми повторюємо заклик ЄС до керівництва Грузії продемонструвати свою тверду відданість курсу країни на вступ до ЄС, що також відповідає висновкам, зробленим у червні та жовтні цього року Європейською комісією", – написав він.

Конструктивний та інклюзивний діалог по всьому політичному спектру зараз має першорядне значення, додав Мішель.

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Він повідомив, що на листопадовому засіданні Європейської Ради буде дана оцінка ситуації та визначені наступні кроки у відносинах ЄС із Грузією.

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