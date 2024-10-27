Мишель: Саммит ЕС обсудит ситуацию в Грузии по выборам, нарушения надо расследовать

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем первом заявлении по парламентским выборам в Грузии призвал грузинские ответственные органы расследовать нарушения, о которых было сообщено во время голосования, а также отметил, что намерен внести вопрос Грузии в повестку дня неформального Европейского Совета.

Источник: Мишель в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Мишель отметил, что после парламентских выборов он намерен внести вопрос Грузии в повестку дня неформального Европейского Совета в Будапеште, который состоится 8 ноября.

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Он отметил, что ЕС принимает во внимание предварительную оценку ОБСЕ/БДИПЧ и призывает Центральную избирательную комиссию и другие соответствующие органы власти выполнить свой долг и быстро, прозрачно и независимо "расследовать и вынести решение относительно избирательных нарушений и заявлений о них".

"Эти предполагаемые нарушения должны быть серьезно выяснены и устранены. Мы повторяем призыв ЕС к руководству Грузии продемонстрировать свою твердую приверженность курсу страны на вступление в ЕС, что также соответствует выводам, сделанным в июне и октябре этого года Европейской комиссией", – написал он.

Конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение, добавил Мишель.

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Он сообщил, что на ноябрьском заседании Европейского Совета будет дана оценка ситуации и определены следующие шаги в отношениях ЕС с Грузией.

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