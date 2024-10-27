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Президентка Грузії: Не визнаємо результати "російських виборів"

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловНеділя, 27 жовтня 2024, 19:32
Президентка Грузії: Не визнаємо результати російських виборів
Саломе Зурабішвілі, фото: Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 27 жовтня ввечері заявила про невизнання парламентських виборів, які назвала "російськими", та закликала людей вийти на масові протести. Президентка заявила, що вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.

Джерело: заяву Зурабішвілі наводить "Ехо Кавказу", передає "Європейська правда"

Пряма мова Зурабішвілі: "Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни".

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Деталі: Вона назвала минуле голосування "російськими виборами" і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.

"У нас відібрали інститут виборів, тому що після цих виборів дуже складно уявити, якими будуть вибори в майбутньому, якщо щось не зміниться. Вони відібрали наше конституційне право на вибір", – сказала вона.

Президентка підтвердила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

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"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє", – додала вона.

Зурабішвілі закликала людей боротися за свій голос та прийти на площу Руставелі у понеділок, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що "ми не визнаємо ці вибори".

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