Президентка Грузії: Не визнаємо результати "російських виборів"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі 27 жовтня ввечері заявила про невизнання парламентських виборів, які назвала "російськими", та закликала людей вийти на масові протести. Президентка заявила, що вибори пройшли в умовах тотальної фальсифікації та стали конфіскацією голосів виборців.

Джерело: заяву Зурабішвілі наводить "Ехо Кавказу", передає "Європейська правда"

Пряма мова Зурабішвілі: "Використовувалися всі методи, які ми бачили в різних країнах. Крім того, використовувалися сьогоднішні технології обілення фальсифікації. Ніколи такого не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, гібридної війни, яка велася проти нашого народу, проти нашої країни".

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Деталі: Вона назвала минуле голосування "російськими виборами" і звинуватила владу в позбавленні громадян прав, забезпечених конституцією.

"У нас відібрали інститут виборів, тому що після цих виборів дуже складно уявити, якими будуть вибори в майбутньому, якщо щось не зміниться. Вони відібрали наше конституційне право на вибір", – сказала вона.

Президентка підтвердила, що не визнає результатів, представлених Центральною виборчою комісією.

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"Я не визнаю ці вибори. Ці вибори не можуть бути визнані. Це те саме, що визнання входження сюди Росії, підпорядкування Грузії Росії. Я приїхала в країну не для цього. Наші предки не для цього жили, і ми цього не приймемо. Ніхто не може забрати у Грузії європейське майбутнє", – додала вона.

Зурабішвілі закликала людей боротися за свій голос та прийти на площу Руставелі у понеділок, о 19:00, щоб оголосити всьому світу, що "ми не визнаємо ці вибори".

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